Schladming: Kein Spalier für die Weltcup-Damen

In Schladming bereitet man alles auf das Weltcup-Doppel im Ski-Zirkus vor. Bereits am kommenden Dienstag gastieren Liensberger und Co. mit dem Slalom in der WM-Stadt von 2013 - am 25. Jänner steigt dann der legendäre Nachtslalom der Herren. Der Aufbau läuft bereits auf Hochtouren - Zuschauer wird man (zumindest bei den Damen-Rennen) vergeblich suchen.