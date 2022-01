Tourentipp: Ein Almgasthaus, das angeblich jodelt

Gemütliche Atmosphäre

Wir folgen ab dem Schranken weiter dem bezeichneten Fahrweg zur „Schwarzach(tal)alm“, in deren Gebiet sich die Jausenstation befindet. Eines gleich vorweg: Dort – in dem laut Aushang „jodelnden Almgasthaus“ – geben Folklore und Volksmusik der Zillertaler Art den Ton an. Wem das ein wenig zu viel ist, der sollte sich auf die kulinarischen Köstlichkeiten konzentrieren, die der Wirt kredenzt. In jedem Fall herrscht in der Alm eine sehr gemütliche Atmosphäre.