James Corden: Der nächste Talkshow-Star mit Corona

Dann bedankt er sich mit Scherzen gespickt: „Vielen Dank an die Ärzte und Krankenschwestern, die rund um die Uhr so ​​hart arbeiten, um alle zu impfen. Vielen Dank an NBC, dass Sie die Testprotokolle so ernst genommen und einen großartigen Job gemacht haben - und danke auch dafür, dass ihr mich in das ,What‘chu talkin‘ about Willis?‘-Isolierzimmer gesetzt habt, als ihr mir die Neuigkeiten überbrachtet.“