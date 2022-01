Goldkehlchen greift im "Balkan-Duell" an

Sängerin Vovk und bestes Doppel als Geheimwaffe

Seit vier Jahren spielt Vovk am Ossiacher See, tritt dort auch bei den Herren in der Landesliga an - und ist ein echtes Goldkehlchen: Denn abseits von der Platte überzeugt sie am Mikrofon als Sängerin, wurde bei einer slowenischen Casting-Show gar einmal Zweite! Paulin und Strazar studieren in Laibach Sport, sind das stärkste Doppel (6:0!) der Liga.