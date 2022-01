Tierquäler band zwei Hunden ihre Schnauzen zu

Hund an Laterne angebunden

Unfassbar auch das Schicksal von „Gina“. Die 13-jährige Hundedame wurde von ihrem Besitzer im Bezirk Melk einfach zurückgelassen, während dieser in Thailand urlaubte. Bereits laufende Ermittlungen gegen ihn dürften ihn dazu bewogen haben, dass er selbst aus der Ferne die Polizei kontaktierte. Der verwahrloste Vierbeiner, der schlimme Hauterkrankungen hat, dürfte schon seit längerem kaum versorgt worden sein. „Gina“ ist nun ebenso im Tierheim wie ein junger Schäferhund, der in Klosterneuburg von der Polizei mitten in der Nacht gefunden wurde – angebunden an einer Laterne. Der Hund ist zwar gechippt, aber nicht registriert. „In 30 Tagen kann er adoptiert werden“, hofft man in St. Pölten auch für ihn auf einen guten Platz.