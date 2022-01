ORF verschärft wegen Omikron Regeln für Personal

Keine Maskenbildner für Moderatoren und Studiogäste

Neben der Aufforderung, in den ORF-Betriebsstätten Maske zu tragen, physischen Kontakt so weit wie möglich zu reduzieren und Meetings zu beschränken, wird auf die 2G-plus-Regel hingewiesen. Zutritt erhalten also nur Personen, die entweder geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen aktuellen negativen PCR-Test vorlegen können. All jene, die diese Auflage nicht erfüllen können, „werden im Interesse der Erhöhung der Betriebssicherheit im Homeoffice beschäftigt“. In „sensiblen Zonen“ müssen die negativen Tests verpflichtend von den Dienststellenleitern kontrolliert werden. Das gelte auch für „alle externen Gäste“.