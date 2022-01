Was Roland Weißmann als neuer ORF-Chef geplant hat

Neuer Campus soll besiedelt werden

2022 steht auch die Besiedelung des 303 Millionen Euro schweren Campus an, womit künftig auch Mitarbeiter von Ö1 und Ö3 im Zentrum am Küniglberg arbeiten werden. Die strukturellen Voraussetzungen für die Besiedelung des multimedialen Newsrooms am Campus sollen im ersten Halbjahr geschaffen werden.