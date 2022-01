Mike Zalewski: Die harte Arbeit zahlt sich nun aus

Der half ihm auch letztes Jahr in Köln. In der DEL, gebeutelt von der Coronakrise, musste der Stürmer für den Mindestlohn von 9,50 Euro pro Stunde spielen. „Für mich war das kein Problem“, so der US-Amerikaner. „Geld ist nicht der wichtigste Antrieb. Ich wollte in einer guten Liga spielen. Ich habe zwar nicht immer so viel Eiszeit bekommen, aber als Mensch bin ich in diesem Jahr gereift, habe auch abseits der Eisfläche hart an mir gearbeitet.“