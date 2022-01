Steiermark: Arbeitslosigkeit sinkt 2022 weiter

Der Aufschwung der Wirtschaft im zweiten Pandemie-Jahr spiegelt sich auch auf dem Arbeitsmarkt wider. In Zahlen gegossen: Waren 2020 im Schnitt fast 48.000 Personen in der Steiermark als arbeitslos gemeldet, so sank diese Zahl im Vorjahr um fast ein Viertel auf nur noch 37.179 (dazu kommen noch 8340 Teilnehmer an Schulungen) - heuer soll die Zahl trotz Omikron weiter sinken und das Vorkrisen-Niveau von 2019 erreichen, prognostiziert Snobe.