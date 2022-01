„Für die Schnarcher eigene Container aufgestellt“

In Italien sind derzeit von 60 Millionen Einwohnern 2,5 Millionen in Quarantäne - und das spürt man dort. Die Personalausfälle im öffentlichen Verkehr oder im Gesundheitswesen beeinträchtigen den Betrieb in diesen für das tägliche Leben essenziellen Bereichen. Damit das in Österreich so nicht passiert, bereitet Wien Energie Isolationsteams vor, wie das im Frühjahr 2020 bereits vielerorts gemacht wurde. Am 7. Jänner geht es für die Teams los. Wie der Alltag in solchen Isolationsteams aussieht, hat krone.tv-Journalistin Damita Pressl mit Alexander Kirchner von Wien Energie besprochen; er ist verantwortlich für das Management der Kraftwerksstandorte.