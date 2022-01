Bulgarisches Frachtschiff auf Grund gelaufen

Ein bulgarisches Frachtschiff ist in der Donau bei Neustadtl in Niederösterreich auf Grund gelaufen. Der mit etwa 600 Tonnen Stahl beladene Frachter ist bereits seit mehreren Tagen an Ort und Stelle und hat sich in Ufernähe mit Wasser gefüllt. Der Schiffsverkehr auf der Donau ist jedoch nicht beeinträchtigt.