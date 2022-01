Tiroler Arbeitsmarkt stemmt sich gegen die Krise

Um 56,4% ist die Arbeitslosigkeit in Tirol im Vorjahresvergleich gesunken – und zwar in allen Branchen und in allen Bezirken. Mit Stichtag 31. Dezember waren 16.889 Personen als arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 4,7% (Österreich: 8,1%). Die Dynamik auf dem Stellenmarkt ist weiterhin extrem hoch.