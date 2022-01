Ärger mit Fan: Jetzt fordert Price WM-Revolution

Price ist trotz seiner großen Erfolge nicht besonders beliebt und wurde vor allem bei der WM in London häufig ausgebuht und ausgepfiffen. So auch bei seiner 4:5-Niederlage gegen Michael Smith. Der „Iceman“, wie Price genannt wird, hatte sich beim hochklassigen Viertelfinale so irritiert gefühlt, dass er kurz sogar seine Wurfserie unterbrach, um den Schiedsrichter über den Störer, der dann aus der Halle flog, zu informieren.