Wright rang im Schotten-Halbfinale Anderson nieder

Wird der Weltmeister von 2020 auch 2022 wieder zuschlagen? Die Chance lebt, denn Peter Wright hat das Halbfinale bei der aktuell in London stattfindenden Darts-WM gegen Schotten-Landsmann Gary Anderson mit 6:4 gewonnen! Der 51-Jährige darf sich nun am Montag im großen Finale im Alexandra Palace mit dem Engländer Michael Smith messen, der bereits früher am Abend gegen James Wade klar siegreich gewesen war.