Bei Price-Neun-Darter bebte der „Ally Pally“

Von einem Neun-Darter spricht man, wenn der „Leg“ in der geringstmöglichen Anzahl an Würfen, also neun, beendet wird. Neun Würfe genügen also, um von 501 auf 0 runterzukommen und somit den Leg für sich zu entscheiden. Price machte es im zweiten Leg des vierten Satzes vor - und die Fans flippten aus: