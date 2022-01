Weltmeister Price gegen „Bully Boy“ Smith out!

Und das, obwohl Price das „perfekte Spiel“ geschafft hatte - denn dem 36 Jahre alten Weltranglisten-Ersten gelang am späten Samstagabend im Alexandra Palace ein sogenannter Neun-Darter (neun Würfe von 501 auf null Punkte). Der Price-Neun-Darter war bereits der dritte bei der laufenden WM, so etwas gab es in der Geschichte des Turniers noch nie. Vorher hatten bei der WM 2022 der Schotte William Borland (17. Dezember) und der Litauer Darius Labanauskas (18. Dezember) das perfekte Spiel vollbracht.