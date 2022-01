Quirlige Meerschweinchen wurden einfach ausgesetzt

Einem Zufall ist es zu verdanken, dass fünf Meerschweinchen noch am Leben sind. Das quirlige Quintett wurde nämlich am Morgen des 31. Dezember vom herzlosen Besitzer einfach ausgesetzt. Ein Ehepaar entdeckte die Vierbeiner unter einer Parkbank am Tulbinger Kogel im Bezirk Tulln – völlig verängstigt und dicht zusammengekuschelt.