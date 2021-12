Stromausfall durch Brand legte Stadtteil lahm

Aufgrund eines Überschlages kam es am Freitag gegen 11.25 Uhr in der Sparkassenstraße in Braunau zu einem Brand eines Mittelspannungskabels, welches eine Trafoanlage versorgt. Die Trafoanlage ist in ein Mehrparteienhaus integriert. Durch den Brand kam es zu einem Stromausfall in großen Teilen des Gemeindeabschnittes „Braunau Neustadt“.