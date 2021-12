Jack Osbourne: Romantischer Antrag im Schnee

„Heute habe ich die schönste und liebevollste Frau, die ich je getroffen habe, gefragt, ob sie mich heiraten will. Sie hat Ja gesagt“, schrieb Jack Osbourne auf Instagram und postete dazu ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Liebsten Aree Gearhart in einer verschneiten Winterlandschaft zeigt. Gearhart legte für die Aufnahme ihre Hand zärtlich auf die Brust von Osbourne, an ihrem Ringfinger funkelt der Verlobungsring.