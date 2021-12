Omikron ist nicht mehr zu stoppen

Der Anstieg ist rasant: Waren am 24. Dezember 13 Prozent aller positiven PCR-Tests in der Steiermark Omikron-Verdachtsfälle, so waren es am Christtag bereits 18 Prozent, am Stefanitag 21 Prozent und am 27. Dezember 35 Prozent. „Der Trend wird weitergehen. Spätestens nächste Woche ist Omikron in der Steiermark die dominierende Variante“, sagt Teststraßenkoordinator Harald Eitner. Offiziell bestätigt sind zwar erst 85 Fälle in der Grünen Mark, „die Dunkelziffer ist aber sicherlich viel höher“, macht sich Eitner keine Illusionen.