Frustrationslevel bei Clubbetreibern extrem hoch

Im Sommer kündigte Innsbruck 150.000 € Förderung an – gekoppelt an Zahlungen von Land und WK. „Bisher wurde kein Cent ausbezahlt“, so Frederik Lordick, Betreiber vom „Dachsbau“ und Sprecher der Innsbruck Club Commission ICC. Mittlerweile bräuchte man noch mehr zum Durchhalten.