Zwei Menschen erschossen: 64-Jähriger stellte sich

Die Polizei hatte in der Nacht auf Mittwoch intensiv nach dem Mann gefahndet. Bei der Tat sollen nach Zeugenaussagen mehrere Schüsse gefallen sein. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sich die 53-jährige Frau blutüberströmt zu ihnen retten konnte. „Helft mir! Drüben wird geschossen“, habe sie gesagt. Die auch am Mittwoch noch geschockten Nachbarn in dem rund 3000 Einwohner zählenden Ort Fischerhude leisteten sofort Erste Hilfe.