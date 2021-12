Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Das Kaninchenmädchen Brunhild (etwa vier Monate jung) wurde gemeinsam mit einigen anderen Kaninchen in einer Schachtel auf der Straße ausgesetzt. Brunhild zeigt sich aber von Anfang an zutraulich und fit, weshalb sie nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an kleintiervergabe@tierquartier.at