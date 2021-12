8-jähriges Mädchen bei Skiunfall schwer verletzt

„Funslope“ kannte keinen Spaß

Auch auf der Turracher Höhe kam es am Dienstag zu zwei Skiunfällen - beide auf der sogenannten „Funslope“: Am Vormittag fuhr ein 24-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Snowboard die künstlich angelegten Strecke talwärts und kam dabei über eine Welle ohne Fremdverschulden zu Sturz und verletzte sich dabei beim linken Knie. Er wurde mit dem Hubschrauber in das LKH Villach gebracht.