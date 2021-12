Kylian Mbappe wechselt zu Real Madrid, aber ...

Heißt: Der Wechsel wird, so es keine Überraschung in letzter Minute gibt, spätestens nach dem Rückspiel am 9. März offiziell verkündet. Bitter für die Franzosen: Noch im vergangenen Sommer hatten die Königlichen 200 Millionen Euro für Mbappe geboten, nun wechselt Mbappe aber ablösefrei, weil denn Vertrag ausläuft.