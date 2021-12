Real: Gleich sechs Stars stehen auf Streichliste!

Immer wieder gab es zuletzt Gerüchte rund um einen Abschied von Transfer-Flop Hazard, für den Real im Sommer 2019 115 Millionen hingeblättert hatte. Auch ein Abgang von Bale steht ja schon länger im Raum. Der Waliser wurde in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht. Isco spielt in den Plänen von Trainer Carlo Ancelotti keine Rolle.