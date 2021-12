Stimmung pur bei Gartenparty in Erlebnisgärten

Aufgezeichnet wird die Show am 28. und 29. April direkt in den Erlebnisgärten im Bezirk Krems. Einlass in die Gartenarena ist ab 18 Uhr geplant, die Show startet um 19 Uhr. Die Gartenparty wird dann am 7. Mai in ORF und MDR zur besten Sendezeit ausgestrahlt.