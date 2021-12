Sperre von Grazer Spielplätzen war gesetzwidrig

Tauplitz Bergbahnen sind abgeblitzt

Abgeblitzt ist dagegen die steirische Tauplitz Bergbahnen GmbH sowie ein Inhaber eines Skipasses für Bergbahnen in Tirol: Sie hatten Bestimmungen angefochten, wonach von 26. Dezember 2020 bis zunächst 4. Jänner 2021 in geschlossenen oder abdeckbaren Seilbahnen das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend war, in anderen Massenbeförderungsmitteln jedoch zeitweilig ein einfacher Mund-Nasen-Schutz ausreichte. Dies habe gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, ging aus den Anträgen hervor.