Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter aus

Firma kannte vermeintliche Mitarbeiterin nicht

Nach dem Telefonat überkamen die Geschäftsführerin jedoch Zweifel. Sie rief bei der Firma an, die von der Betrügerin angegeben worden war. Dort wusste man allerdings nichts von der Sache. Auch der Name, den die vermeintliche Mitarbeiterin genannt hatte, war dem Betrieb nicht bekannt. Da war es jedoch schon zu spät. Die Gutscheine waren in der Zwischenzeit bereits eingelöst worden.