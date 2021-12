„Einen satten Gewinn wollen wir nicht erzielen“

Das Gemeinwohl steht bei Social Business über Profit

Als Unternehmen möglichst viel Umsatz generieren – genau darauf zielen Firmen wie die von Lienbacher nicht ab. Sie sind so genannte Social Businesses. Die Vereinbarkeit von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit steht hier im Vordergrund. „Alles, was wir an Gewinn generieren, reinvestieren wir sofort wieder weiter in die Forschung“, so Lienbacher.