Adventkranz fing Feuer: Nachbarn löschten Brand

Zwei aufmerksame Nachbarn verhinderten am Christtag im Tiroler Mühlbachl (Bezirk Innsbruck-Land) in einem Mehrparteienhaus wohl einen größeren Brand. In einer Wohnung hatte ein Adventkranz Feuer gefangen. Die Männer konnten die Flammen löschen, nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten.