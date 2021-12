Formel-1-Weltmeister „tankt“ jetzt im Burgenland

Gaumenfreuden der High Society

„Zur Eröffnung des ,Hotel du Vin‘ war die britische High Society geladen. Mitten in der Nacht kam Basset zu mir und sagte, da ist einer, der von deinen Weinen hingerissen ist“, erinnert sich Opitz. Der „eine“ war kein Geringerer als Ron Dennis, einst Chef und Miteigentümer des Rennstalls McLaren. Kurz darauf durfte Opitz bei seinem ersten Grand Prix in Monaco seine Kostproben kredenzen - mit dabei Fußballlegende Diego Maradona, Sänger Chris Rea und freilich Prinz Albert, mittlerweile der regierende Fürst. „Ron Dennis und Rennfahrer Mika Häkkinen kamen dann nach Illmitz“, erzählt Opitz. Er war auch der Weinlieferant für die Hochzeit von Kimi Räikkönen in Finnland.