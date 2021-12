1820 € Geldstrafe für „Spaziergang“-Organisatorin

Klauninger bei Protestcamp im Wiener Stadtpark

Gegen die Bestrafung durch die Landespolizeidirektion hatte Klauninger Berufung eingelegt. Am Landesverwaltungsgericht Niederösterreich wurde die Strafe nun rechtskräftig bestätigt - nach zwei Tagen Verhandlung, wie der „Kurier“ berichtete. Am letzten Tag blieb Klauninger fern, weil sie beim von der Polizei geräumten Protestcamp der Corona-Maßnahmengegner in Wien war.