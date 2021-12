Tiere sagen zu Weihnachten Danke!

Diese erfolgreiche Arbeit basiert auf dem Zusammenhalt der „Krone“-Familie. Unterstützer unseres Vereins „Freunde der Tierecke“ ermöglichen uns, Tierarztkosten in ganz Österreich bezahlen zu können, unseren Gnadenhof mit mehr als 70 Samtpfoten führen zu dürfen, Futter an bedürftige Tierhalter, Vereine und Tierheime zu verschenken. Oder Gallenbären nach Jahren in Gefangenschaft ein neues Leben in Sicherheit zu erfüllen. Tausende Fellnasen finden aufgrund der kostenfreien Veröffentlichung in der „Krone“-Tierecke ein neues liebevolles Zuhause, tierische Ausreißer können von ihren Besitzern wieder in die Arme geschlossen werden.