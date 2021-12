„Ohne den Hans wäre ich wahrscheinlich erstickt“

„Hab‘ kaum noch Luft gekriegt“

Ein Fuß hing abgewinkelt in der Luft, Oberkörper und linker Arm steckten fest. „Ich hatte höllische Schmerzen. Zuerst hab’ ich um Hilfe geschrien, doch niemand hat mich gehört“, so Winkler. Mit dem freien rechten Arm angelte er sein Handy aus der Brusttasche und rief Lebensgefährtin Jaqueline (32) an, die nicht abhob. Dann versuchte er es bei Johann Bichler, der das Klingeln vorerst auch nicht hörte. „Mein Brustkorb wurde zusammengedrückt, ich hab’ kaum noch Luft gekriegt“, so Winkler.