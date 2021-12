Lenker (23) stürzte mit Pkw rund 30 Meter ab

Kurz vor 7 Uhr brach das Heck des Pkw auf der Thierseestraße in Richtung Kufstein aus. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund 30 Meter in einen Graben. „Dabei wurde der Pkw schwer beschädigt. Der Lenker blieb unverletzt“, berichtet die Exekutive.