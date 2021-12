Rowby-John Rodriguez gegen Humphries chancenlos

Rowby-John Rodriguez hatte am Samstag gegen den Waliser Nick Kenny noch souverän mit 3:0 gewonnen. Am Mittwoch war gegen Humphries dann jedoch Endstation. Der an Nummer 19 gesetzte Engländer wurde seiner Favoritenrolle gerecht, ließ den Österreicher nie ins Spiel kommen. Am Ende gab es aus der Sicht von Rodriguez, der lediglich zwei Legs gewinnen konnte, eine glatte Niederlage.