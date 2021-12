Größte Adventkerze des Landes erfreut Besucher

Die Besonderheit der Weihnachtsbeleuchtung am Gfieder in Ternitz hat längst die Runde gemacht. Heute, im vierten Jahr, kommen Besucher aus ganz Niederösterreich, der Steiermark und Wien zum stimmungsvollen Spaziergang in der Dämmerung. „Um die Warte zu Fuß zu erreichen, braucht man ungefähr 25 Minuten“, so Obmann Christian Karner vom Österreichischen Touristenklub (ÖTK), Sektion Ternitz. Schon die kleine Wanderung erfreut mit Waldfee und einem geschmückten Weihnachtsbaum. Hin kommt man entweder über St. Johann oder Keplergasse und Hangweg in Pottschach.