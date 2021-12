Klagenfurter lebt seit 101 Jahren im selben Haus

1920 kam Alfred Schlagg in Klagenfurt zur Welt. Noch heute lebt der Klagenfurter in seinem Geburtshaus am Kalvarienberg. „Der Kalvarienberg war früher ein Eldorado. Damals gab es nur kleine Häuser. Ich wuchs in dem Haus auf, das mein Vater vom Großvater geerbt hat“, erzählt der 101-Jährige.