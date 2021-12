Ticket-Erstattung: Steirerin im Kreis geschickt

156 Euro hatte Berta V. für die Karten bezahlt. Nachdem sie in Erfahrung gebracht hatte, dass diese heuer nicht gültig sind, wandte sich die Steirerin an den Ticketvermittler, bei dem sie Karten gekauft hatte. „Dort hieß es, die Kultur-Betriebe Burgenland seien zuständig.“ Letztere verwiesen die Leserin wieder an oeticket, weshalb sie uns um Hilfe bat.