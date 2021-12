Kolumne: Brunner warf ein Auge auf Hirscher

Courchevel wird 2023 mit dem Nachbarort Meribel nächster WM-Gastgeber sein, am Ende der Saison das Weltcupfinale austragen. Und der Nobelskiort in Frankreichs Alpen rüstet sich für das Großereignis in etwas mehr als einem Jahr: Anfang Dezember wurde das um 19 Millionen Euro errichtete Klubhaus samt Restaurant am Rande des Zielstadions eingeweiht. Eine Spende des sportaffinen Milliardärs James Arthur Ratcliffe, Chef des Chemiekonzerns Ineos. Dessen Tochter ist Mitglied im Skiclub Courchevel.