Zwei neue Gesundheitszentren öffnen 2022

Am 1. April ist es dann in Purgstall, Bezirk Scheibbs, so weit: Sechs Mediziner und mehrere Spezialisten – von Logopädie über Diätologie bis Wundversorgung – nehmen dann ihren Dienst auf. Auch eine Hebamme wird vor Ort tätig sein. Drei Dinge verbinden die zwei neuen Gesundheitszentren: Beide haben montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr geöffnet, es gibt keine urlaubsbedingten Schließtage - und beide Standorte sollen weiter ausgebaut werden. In Summe wird es dann sechs solche Zentren - von St. Pölten über Schwechat bis zum Netzwerk Melker Alpenvorland - geben.