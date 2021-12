Hoffen auf spontane Besucher

„Am Wochenende war am Halleiner Adventmarkt viel los und wir hoffen auch, dass in den nächsten Tagen noch viele vorbeischauen. Vielleicht gleich nach der Arbeit noch schnell auf einen Glühwein?“ Matthäus Leitner, Veranstalter des Adventmarkts auf der Pernerinsel, ist begeistert von seinen Standlern. Dass diese immer noch mit Freude den Adventmarkt betreiben, motiviert auch ihn. Trotz des überstandenen Lockdowns und der finanziellen Einbußen, die manche Adventmärkte zum Zusperren zwangen, bleibt der Markt in den alten Salinen noch bis Mittwoch am Abend offen.