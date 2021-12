Robo-Revolte in der Französischen Revolution

Nacon hat ein neues Action-Rollenspiel in einer höchst ungewöhnlichen Spielwelt angekündigt. In „Steelrising“ verschlägt es die Spieler in eine fiktive alternative Geschichte zur Zeit der Französischen Revolution, in der Roboter - sogenannte Automaten - erfunden wurden und vom bösen König Ludwig XVI gegen aufbegehrende Bürger eingesetzt werden. Der Spieler steuert in „Steelrising“ einen dieser Roboter: Den Unterhaltungsautomaten Aegis, der ganz nebenbei der virtuellen Marie-Antoinette als Leibgarde dient. Ob das ungewöhnliche Rezept aufgeht, wird sich im Juni 2022 zeigen, wenn „Steelrising“ für den PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.