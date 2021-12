Il-Divo-Sänger Carlos Marin an Corona gestorben

In Mexiko geimpft

Während Il Divo keine Todesursache nannte, berichteten britische Zeitungen, der Sänger sei am 7. Dezember krank geworden. Nach einem Test habe sich herausgestellt, dass es Covid-19 war. In der vergangenen Woche sei er ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er in ein künstliches Koma versetzt werden musste.