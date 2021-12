Einkaufssonntag: Reger Ansturm oder laues Lüfterl?

Shoppen und Kulinarik

Alles wie immer in der SCS: Ein voller Parkplatz, die Gänge gefüllt, die Hände der Kunden voller Sackerln. Auch viele Wiener kamen über die Landesgrenze, allerdings nicht nur wegen der offenen Geschäfte. Denn anders als in Niederösterreich dürfen Gastronomiebetriebe in der Bundeshauptstadt erst heute wieder öffnen. „Wenn ich den ganzen Tag nach Geschenken suche, will ich zwischen auch was essen gehen. Das gehört für mich eben dazu“, meinte eine Besucherin.