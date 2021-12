Wer kann sich das Wohnen noch leisten?

„Eine Wohnbauinvestitionsbank wäre eine ausgezeichnete Möglichkeit gewesen, EU-Gelder für Wohnbau zu bekommen“, so FPÖ-Chef Herbert Kickl. Gerald Loacker (NEOS) kritisiert, dass zu viele Gutverdiener in günstigen Wohnungen der Kommunen und Genossenschaften leben, weil die Mieten nie an ihre Einkommen angepasst werden. Eines ist klar: Solange uns nicht mehr vom Gehalt in den Börsen bleibt, sind alle Erleichterungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein.