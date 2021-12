Erweitertes Gutachten bekräftigt Plagiatsverdacht

„Die Ausreden kennen oftmals keine Grenzen“

„In Österreich muss man einem Absolventen nachweisen, dass er den Textbetrug bewusst begangen hat. Eine grobe Fahrlässigkeit, wie etwa in einigen Bundesländern in Deutschland, reicht diesbezüglich nicht aus“, weiß Weber, „oft heißt es, man habe auf die richtige Zitierweise nicht geachtet oder falsch gelernt. Die Ausreden kennen keine Grenzen. So manch einer gab schon an, dass er durch Anführungszeichen einfach etwas hervorheben wollte.“