Wird bisheriger Anstaltsleiter auch neuer Chef?

Der Steirer Reinhard Potocnik wurde 2010 zum Leiter des „Ziegelstadls“ ernannt. Dieses Amt hatte er bis Ende 2020 inne. Am 1. Jänner 2021 wechselte er beruflich in das Justizministerium nach Wien. Rund zwei Monate später nahm das dortige Gastspiel von Potocnik ein abruptes Ende. Er kam als interimistischer Leiter in den „Ziegelstadl“ zurück – „aus privaten Gründen“. Dessen ungeachtet werde die Anstaltsleitung ausgeschrieben, erklärte das Justizministerium.