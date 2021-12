An Baustellen-Besetzern scheiden sich die Geister

Die„Krone“ hat sich am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf für Sie umgehört. Dabei hat sich ein durchaus kontroverses Bild gezeigt. Was jedoch auffällt: zwei Themen beschäftigen die Wiener trotz der besinnlichen Weihnachtszeit derzeit am meisten. Zum einen natürlich die aktuellen Corona-Maßnahmen und das eigenständige, strengere Vorgehen der Stadt, aber auch die nach wie vor besetzten Baustellen in Hirschstetten und in der Hausfeldstraße lassen die Wogen ordentlich hochgehen.